News von Trading-Treff.de Ein Durchatmen zum Start der FED-Woche ist sichtbar, denn der DAX festigt die 16900 in der Vorbörse, ohne neue Hochs - Tradingideen zum Montag den 29.01.2024 Was folgt auf die starke DAX-Woche? Das Video zur Analyse: Beim Blick auf das Wochenfazit am Sonntag mit der Wochenendanalyse 28.01.2024 hatten wir bereits vermerkt, dass der DAX sehr deutlich aufholen konnte. Im direkten Vergleich mit der Wall Street zu den Vorwochen ...

