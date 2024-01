Ein Durchatmen zum Start der FED-Woche ist sichtbar, denn der DAX festigt die 16900 in der Vorbörse, ohne neue Hochs - Tradingideen zum Montag den 29.01.2024 Was folgt auf die starke DAX-Woche? Das Video zur Analyse: Beim Blick auf das Wochenfazit am Sonntag mit der Wochenendanalyse 28.01.2024 hatten wir bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...