Gareth Jones, Produzent von Depeche Mode, verbindet modernen EDM mit seinem typischen Synthie-Pop der Achtzigerjahre

LOS ANGELES, Jan. 29, 2024" diese Woche auf allen Musikplattformen. Das offizielle Musikvideo zu Insane Desire gibt es jetzt auf YouTube. Fans von OLAL finden Insane Desire auf Spotify, Apple Musicund anderen Diensten.



Insane Desire ist die jüngste von zwei OLAL-Veröffentlichungen, die in Deutschland, den USA, dem Vereinigten Königreich und 130 weiteren Ländern schnell an Popularität gewinnen. Insane Desire mischt digitale und analoge Synths, Gitarren und Vocals mit Samples, die mit dem Barnaby 3D Audio-Mikrofon aufgenommen wurden. Insane Desire wurde von Gareth Jones in seinem Londoner Studio gemischt und verbindet modernen EDM mit einem Synthie-Pop-Vibe der Achtziger. Insane Desire folgt auf die andere neue Single von OLAL, Spot.

Der 33-jährige Schlagzeuger und Multiinstrumentalist Alex Baum von OLAL wird vom 4. Februar 2024 bis zum 7. Februar 2024 in Los Angeles im Rahmen der GRAMMY Awards Interviews geben.

Über OLAL

Of Love and Lust) hat Bandmitglieder aus vier Ländern: Rush in Berlin, Deutschland, Kuzman in Skopje, Mazedonien, Gareth Jones in London, England, Christie in San Francisco, Alex Baum in Asheville, North Carolina, und Skunk in Tucson, Arizona.

Über Gareth Jones

Gareth Jones ist bekannt für das Engineering und die Produktion von Top-Alben für Künstler wie Depeche Mode, Erasure, Interpol, Grizzly Bear und Nick Cave.

