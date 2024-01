Twin Win-Zertifikat auf den EuroStoxx50 mit 37% Chance

Der Anreiz für eine Investition in Twin Win-Zertifikate besteht darin, dass diese sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Notierungen des Basiswertes positive Rendite ermöglichen. Bei einer positiven Kursentwicklung des Basiswertes werden Investoren auf jeden Fall Gewinne erzielen. Damit auch ein nachgebender Preis des Basiswertes zu einer positiven Rendite führt, darf der Basiswert innerhalb eines vordefinierten Zeitraumes oder an einem fixierten Bewertungstag ein vorgegebenes Niveau nicht unterschreiten.

Beim aktuell zur Zeichnung angebotenen HVB-Twin Win-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index(ISIN: EU0009658145) spielt einzig und allein die Differenz zwischen dem am Laufzeitbeginn ermittelten Basispreis und dem am Laufzeitende festgestellten Indexstand eine Rolle bei der Ermittlung des Anlageergebnisses.

37 Prozent Gewinnpotenzial

Der am 26.2.24 festgestellte Schlusskurs des EuroStoxx50-Index wird als Basispreis für das Twin Win-Zertifikat fixiert. Die Barriere wird sich bei 63 Prozent des Basispreises befinden, der Cap bei 137 Prozent. Wird der Basispreis beispielsweise bei 4.600 Indexpunkten gebildet, dann wird die Barriere bei 2.898 Punkten liegen.

Die Funktionsweise des Zertifikates ist denkbar einfach nachvollziehbar. Notiert der EuroStoxx50 am finalen Bewertungstag des Zertifikates (21.2.28) oberhalb der Barriere, dann werden sich die Kursänderungen des Index innerhalb einer Spanne von plus/minus 37 Prozent für Anleger in Gewinne umwandeln. Befindet sich der Index am Ende mit mindestens 37 Prozent im Vergleich zum Basispreis im Plus, so wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 137 Prozent zurückbezahlt. Kann der Index nur um 20 Prozent zulegen, dann wird der Rückzahlungsbetrag des Zertifikates 120 Prozent betragen, usw.

Bei einer negativen Marktentwicklung kommt die Barriere ins Spiel. Notiert der Index am finalen Bewertungstag beispielsweise mit 35 Prozent im Minus, dann wird das Zertifikat mit 135 Euro getilgt. Befindet sich der Index am Ende unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mit der negativen prozentuellen Indexentwicklung zurückbezahlt. Bei einem 50-prozentigen Kursrückgang des Index wird der Rückzahlungsbetrag bei 50 Prozent des Ausgabepreises liegen.

Das HVB-Twin Win-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index, fällig am 28.2.28, ISIN: DE000HVB8KR9, kann noch bis 23.2.24 mit 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Twin Win-Zertifikat beteiligt Anleger bis zum Cap von 137 Prozent und bei einem Kursrückgang von bis zu 37 Prozent im Verhältnis 1:1 an den Kursänderungen des EuroStoxx50-Index.

Quelle: zertifikatereport.de