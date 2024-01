Holcim ernennt neuen CEO und bringt US-Geschäft an BörseInterroll Holding AG - Gute Profitabilität in wirtschaftlich schwierigem UmfeldJulius Bär muss wegen Signa-Krediten rund 400 Mio CHF oder mehr abschreiben (Sonntagszeitung) Bayer-Schlappe vor US-Gericht: 2,2 Mrd USD Roundup-Schadensersatz"Der Bayer-Chef hat keinen guten Start hingelegt", Gespräch mit Fondsmanager Ingo Speich (FAS) DBK Hedgefonds Hudson Executive reduziert Anteil an der Deutschen Bank auf 0,92% von 3,18% KRN Krones beabsichtigt mit der übernahme von Netstal sein Produktportfolio um die Spritzgusstechnologie zu erweitern STM Stabilus bestätigt nach solidem Jahresstart Prognose WCH Wacker-Umsatz bricht noch stärker ein als befürchtet WDI Urteil: Bund haftet nicht für Anlegerverluste im ...

