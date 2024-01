Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit Zuwächsen aus der Börsenwoche verabschiedet. Für den ATX ging es um 0,51 Prozent auf 3.455,57 Punkte hinauf. Der ATX Prime steigerte sich um 0,51 Prozent auf 1.738,72 Zähler. Nach anfänglichen Verlusten bewegte sich der Wiener Markt stetig in die Gewinnzone. In Österreich war bis Handelsschluss die Meldungslage dünn. Im Brennpunkt standen zwei Studien der Berenberg und Erste Group Research. So hoben die Wertpapierexperten der Berenberg ihr Kursziel für die Aktien der Schöller-Bleckmann Oilfield (SBO) von 66 auf 67 Euro an. Die "Buy"-Bewertung wurde bestätigt. Die Titel steigerten sich um 3,70 Prozent auf 46,25 Euro. Die Analysten von Erste Group ...

