Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5271/ Barbara Klammer ist Portfoliomanagerin bei der Merkur-Tochter Metis Invest in Graz. Sie wurde mir von einer bekannten Fondsmanagerin, die im Podcast auch genannt wird, als "inspirierende junge Kollegin aus Graz" empfohlen und diese Empfehlung passte voll. Auf der Talkreise geht es um Franz Klammer, Jobs bei Skirennen, einen Wettbewerb auf der Uni in Helsinki, Waagner Biro, Signa, SAP und vieles mehr. Bei Metis schaut Barbara u.a. auf die ESG-Komponenten und da tauchen wir tief in die Materie ein. https://metisinvest.atSirius 25 (Metis) im Fondsporträt: https://audio-cd.at/page/podcast/5273/ About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt ...

