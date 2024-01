Die Pierer Mobility-Gruppe steigerte 2023 den Konzernumsatz, wie bereits vorab mitgeteilt, um rund 9 Prozent auf 2.661 Mio. Euro, was einem neuen Rekordwert entspricht. Das vorläufige operative Betriebsergebnis (EBIT) verringerte sich um rund 32 Prozent auf 160 Mio. Euro (Vorjahr: 235 Mio. Euro). Die EBIT-Marge liegt damit bei 6,0 Prozent (Vorjahr 9,7 Prozent) und somit in der anvisierten Spanne von 5 bis 7 Prozent. Im Motorradsegment beläuft sich die EBIT-Marge auf rund 9 Prozent. Demgegenüber habe die eingeleitete Neuausrichtung des Fahrradbereiches das Ergebnis deutlich belastet, so das Unternehmen. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) liegt mit 324 Mio. Euro um rund 15 Prozent unter dem Vorjahreswert was einer EBITDA-Marge von 12,2 Prozent entspricht. ...

