NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker hob in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung das herausfordernde Marktumfeld auf dem amerikanischen Kontinent hervor. Dies zehre wiederum an der beeindruckenden Entwicklung im Raum Asien-Pazifik. Die Umsatzprognose des Auto- und Industriezulieferers sei zwar bestätigt worden, er geht aber davon aus, dass sich diese als optimistisch erweisen könnte./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 06:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 06:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000STAB1L8

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken