Die Börse ist ein guter Platz, um Ihr Geld anzulegen. "Alle Eier sollte man jedoch nicht in einen Korb legen." Das besagt eine alte Börsenweisheit. Kein Wunder, dass ETFs daher so beliebt sind: Bereits mit einem ETF-Anteil streuen Sie Ihr Risiko und legen eben nicht alle Eier in einen Korb. Und bei XTB können Sie ab sofort automatisiert, einfach und günstig in ETFs investieren. Wie? Über Sparpläne! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...