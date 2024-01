Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Woche haben die Zinssenkungsspekulationen wieder Fahrt aufgenommen, so die Analysten der Helaba.Dies sei dem Rentenmarkt, aber auch dem Aktienmarkt zugutegekommen, während der Euro zunächst unter Druck gekommen sei, aber letztlich auf einen versöhnlichen Wochenschluss habe verweisen können. Zu Beginn der neuen Woche bleibe es zunächst ruhig, denn wichtige Datenveröffentlichungen und Termine stünden erst ab morgen im Kalender. So würden im Vorfeld der FOMC-Sitzung am Mittwochabend die deutschen und europäischen Wachstums- und Inflationszahlen für Aufmerksamkeit sorgen. Nach der FED-Entscheidung liege der Fokus dann auf dem ISM-Index und dem US-Arbeitsmarktbericht. ...

