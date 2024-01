Die Gewinner der beiden Formel-E-Rennen in Diriyah (Saudi-Arabien) heißen Jake Dennis und Nick Cassidy. Der nach dem Saisonauftakt WM-führende Porsche-Werksfahrer Pascal Wehrlein kam in Saudi-Arabien nicht aufs Podium und verlor die Spitzenposition somit an Jaguar-Pilot Cassidy. Nach dem Sieg von Porsche-Pilot Pascal Wehrlein beim Auftaktrennen der neuen Formel-E-Saison in Mexiko sicherte sich beim zweiten Saisonrennen der aktuelle Weltmeister Jake ...

Den vollständigen Artikel lesen ...