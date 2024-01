Eine Übernahme in Kolumbien beflügelt die Aktie von GFT Technologies auch am Montag.Nach plus 3,7 Prozent am Freitag legte der SDAX-Titel um weitere 8,7 Prozent zu auf ein Hoch seit Anfang Dezember. Darüber winkt der höchste Stand seit Mai 2023.Mit der Übernahme von Sophos Solutions steige der IT-Dienstleister für die Finanzbranche in Lateinamerika zu den drei größten Anbietern von Informationstechnologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...