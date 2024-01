© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Der in Schieflage geratene chinesische Immobilienriese Evergrande wird liquidiert, hat ein Gericht entschieden. Wird die Erholung der China-Bösen damit wieder zunichte gemacht?Ein Gericht in Hongkong hat die Liquidation der China Evergrande Group angeordnet und damit einen wahrscheinlich langwierigen Prozess der Zerschlagung eines der größten Opfer der seit Jahren andauernden landesweiten Immobilienkrise eingeleitet. Die Liquidation wird dazu führen, dass das Unternehmen von vorläufigen Insolvenzverwaltern geführt wird und Fragen wie die Kontrolle durch den Gründer und Vorsitzenden Hui Ka Yan geklärt werden, sagte Richterin Linda Chan am Montagmorgen vor dem Hohen Gericht der Stadt. Der …