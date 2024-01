DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

CTP N.V. 20/25 MTN XS2238342484 30.01.2024 HZE/EOT

CTP 21/25 MTN XS2356029541 30.01.2024 HZE/EOT

CTP 22/26 MTN XS2434791690 30.01.2024 HZE/EOT

