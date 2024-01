IBU-tec advanced materials AG will mit IBUvolt 402 im ersten Quartal 2024 ein neues LFP-Batterieprodukt in den Markt bringen. Der CO2-Fußabdruck liege rund 40 Prozent unter dem Niveau des Durchschnitts des Marktes, wirbt das Chemie-Unternehmen aus Weimar am Montag für das neue Produkt. Zudem eigne sich IBUvolt 402 besonders für die Nassbeschichtung ...

