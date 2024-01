Seit Anfang des Jahres befindet sich die Aktie des Pharmakonzerns Merck im Aufwärtstrend. Ein neues Medikament des Unternehmens lässt den Kurs in die Höhe schießen. Laut Analysten ist aber jetzt noch nicht Schluss. Wie hoch geht es für diese Aktie? In der vergangenen Woche war Merck einer der Gewinner im DAX. Am Freitag ging es für den Wert zwischenzeitlich um etwa sechs Prozent nach oben, seit Jahresbeginn liegt das Papier sogar fast elf Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...