HONGKONG (IT-Times) - Die Aktien in Hongkong können heute zum Wochenauftakt weiter zulegen, nachdem bereits in der vergangenen Woche eine Erholung zu beobachten war. Der Hang Seng Index (HSI) notiert aktuell mit 16.089 Punkten wieder über der 16.000er-Marke, was einem Anstieg von mehr als 0,8 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...