© Foto: Oliver Berg/dpa



Shell hat angekündigt, seine Ölraffinerie in Wesseling, Deutschland, bis 2025 zu schließen und auf die Produktion von Schmierstoffen umzustellen, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Diese Maßnahme ist Teil des Ziels des Unternehmens, bis 2050 die gesamten Treibhausgasemissionen auf null zu reduzieren. Die Umstellung auf die Produktion von Grundölen der Gruppe III, die vorwiegend in Motoren verwendet werden, soll eine Kapazität von rund 300.000 Tonnen pro Jahr erreichen. Dies entspricht etwa neun Prozent des EU-Bedarfs und 40 Prozent des Bedarfs in Deutschland. Die Umstellung wird laut Reuters voraussichtlich zu einer Reduzierung der betrieblichen Kohlendioxidemissionen (Scope-1- und …