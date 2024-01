© Foto: Andre M. Chang - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Reddit könnte Insidern zufolge bereits im März an die Börse gehen. Das Social-Media-Unternehmen strebe dabei eine Bewertung von fünf Milliarden US-Dollar an, heißt es. Die Hintergründe. Das in San Francisco ansässige Social-Media-Unternehmen Reddit strebt Insidern zufolge bei seinem bevorstehenden Börsengang eine Bewertung von mindestens fünf Milliarden US-Dollar an. Das sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen dem US-Nachrichtensender Bloomberg. Die endgültige Zahl hänge von der sich abzeichnenden Erholung des IPO-Marktes ab. Reddit erwäge einen Börsengang bereits im März, hieß es. Unabhängig davon wurde das Unternehmen im privaten Handel mit nicht börsennotierten Reddit-Aktien mit …