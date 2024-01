Anzeige / Werbung

Unsere letzte Kommentierung zu Aurora Cannabis überschrieben wir am 31. Dezember mit "Trauerspiel auch in 2024?".

Die ersten Handelswochen im neuen Jahr sind gelaufen. Während andere Aktien aus dem Sektor derzeit vielversprechende Ansätze einer Bodenbildung zeigen, ist bei Aurora Cannabis alles beim Alten. Die ausgeprägte Kursschwäche fand ihre Fortsetzung.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] Der Aktie gelang es allerdings in den letzten Monaten nie, eine nachhaltige Aufwärtsbewegung zu initiieren. Und dieser Umstand dürfte in der schwierigen fundamentalen Situation des Unternehmens begründet. Anleger und Investoren haben das Vertrauen verloren. Dieses Vertrauen zurückzugewinnen, ist dem Unternehmen bislang nicht gelungen. […] Unter charttechnischen Aspekten liegt die Hoffnung auf dem Kursbereich 0,5 US-Dollar / 0,4+ US-Dollar. Dieser hat sich zuletzt als Unterstützung etabliert. Sollte es für Aurora Cannabis unter die 0,4 US-Dollar gehen, wäre das Thema Bodenbildung (erneut) vom Tisch."

Aus charttechnischer Sicht hat sich für Aurora Cannabis die Lage weiter verschärft. Der Aktie will es nicht gelingen, Aufwärtsmomentum zu kreieren, um so die Bodenbildung zu forcieren. Stattdessen dominiert unverändert eine gewisse Lethargie das Handelsgeschehen. Man könnte das Ganze auch salopp als "Käuferstreik" zusammenfassen. Diejenigen, die sich noch im Cannabis-Sektor engagieren, legen ihren Fokus auf andere, vermeintlich aussichtsreichere Aktien. Um Aurora Cannabis wird hingegen eine Bogen gemacht.

Der obere Chart zeigt zudem, dass Aurora Cannabis Gefahr läuft, auf der Unterseite weiter in Bedrängnis zu geraten. Die Aktie ist unter den eminent wichtigen Unterstützungsbereich von 0,41 US-Dollar abgetaucht. Das bringt ein frisches Verkaufssignal und könnte weiter Abgaben provozieren. Eine leichte Entspannung des Chartbilds ist erst bei Kursen jenseits der 0,50 US-Dollar / 0,52 US-Dollar zu erwarten.

