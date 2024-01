Sartorius hat seine vorläufigen Zahlen für 2023 ohne Überraschungen veröffentlicht. Wie von AlsterResearch erwartet, wurde das Q4-Ergebnis durch den Wegfall des COVID-19-Geschäfts und die fortgesetzte Lageroptimierung bei den Kunden beeinträchtigt. Der Auftragseingang erholt sich allmählich auf einer normalisierten Basis. Das Management erwartet für das Jahr 2024 ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und eine EBITDA-Marge von über 30%. Sartorius strebt außerdem ein Umsatzwachstum im niedrigen Zehnerbereich (einschließlich M&A-Aktivitäten) im Zeitraum 2024-28 und eine EBITDA-Marge von ca. 34% bis 2028 an, was die Annahmen der Analysten bestätigt. Während das Management optimistisch ist, zu profitablem Wachstum zurückzukehren, möchte AlsterResearch eine abwartende Haltung einnehmen, was das Tempo der Erholung in den nächsten Jahren angeht. Die Experten sehen das Wachstum eher in der Größenordnung des Medizinmarktes (8-9%), anstatt der historischen Wachstumsraten im zweistelligen Bereich. Vor diesem Hintergrund halte AlsterResearch die hohen Bewertungsmultiplikatoren von Sartorius für überzogen und bekräftige das SELL-Rating bei einem unveränderten Kursziel von 235,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Sartorius%20AG





