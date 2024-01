Defama hat mehrere neue, langfristige Mietverträge in verschiedenen Bestandsobjekten abgeschlossen. In Gardelegen vergrößert Kaufland seine angemietete Fläche, ein Fitness-Studie mietet rund 1.200 Quadratmeter im dortigen HanseCenter. Auch wird ein Friseurladen in dem Center heimisch. Der Vermietungsstand steigt in Gardelegen somit auf fast 90 Prozent ...

