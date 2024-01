Zu Wochenbeginn notiert der Goldpreis bei 2026 US-Dollar, was einem leichten Plus von 0,37 % gegenüber dem letzten Wochenschluss von 2018 US-Dollar entspricht. Diese Entwicklung zeigt erneut, wie dynamisch der Goldmarkt auf globale Ereignisse reagiert und unterstreicht die Rolle des Edelmetalls als sicheren Hafen in unsicheren Zeiten. Innerhalb von fünf Handelstagen ist allerdings ein minimaler Rückgang von 0,16 % zu verzeichnen, was die komplexe Natur des Goldmarktes verdeutlicht.Die jüngste Preissteigerung am Montag ist vor allem auf die zunehmenden Spannungen ...

