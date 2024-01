Sowohl die Rohöl- als auch die Ölproduktpreise starten deutlich höher in die neue Woche. Die hiesigen Heizölpreise ziehen nach und Kunden müssen mit bis zu 2,75 Cent bzw. Rappen je Liter mehr rechnen als am Freitag. Nachdem letzte Woche US-amerikanische und chinesische Wirtschaftsdaten für erhöhte Nachfrageerwartungen am Ölmarkt sorgten, stützen heute die potentiellen Angebotsausfälle an US-amerikanischem ...

