Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5275/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #576 geht es um ... - den ATX nach 7 Tagen Plus etwas schwächer- Gewinner aus der Private Investor Relations Österreich Group. Agrana vorne- Wienerberger mit fetter Serie- Vintage Content zur Post- Erste Group mag Bawag- Pierer Mobility stellt sich neu auf- Aktien-Umfrage meines Ferialpraktikanten Laurenz Schwieger zu Aktien, bitte mitmachen- Aufwärmphase 2024 geht diese Woche zu Ende- Live-Blick D: Hören: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...