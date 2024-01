© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Susan Walsh - picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Susan Walsh



Laut einem Bericht des Wall Street Journal steht die Biden-Regierung kurz davor, milliardenschwere Subventionen an führende Halbleiterunternehmen wie Intel und Taiwan Semiconductor Manufacturing zu vergeben. Diese finanzielle Unterstützung soll den Bau neuer Fabriken in den USA ermöglichen. Ziel dieser Maßnahme sei es, die Produktion fortschrittlicher Halbleiter, die in Smartphones, künstlicher Intelligenz und Waffensystemen verwendet werden, anzukurbeln. Industriemanager erwarten erste Ankündigungen vor der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Joe Biden am 7. März. Intel plant Projekte in Arizona, Ohio, New Mexico und Oregon im Wert von über 43,5 Milliarden US-Dollar. TSMC baut zwei …