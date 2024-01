FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat SMA Solar mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 64 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Wandel des Wechselrichter-Herstellers zum Systemanbieter erhöhe die Resilienz des Geschäftsmodells, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. SMA sei mit seinem Produkt- und Lösungsportfolio sowie der angestrebten Verdoppelung seiner Kapazitäten am Hauptstandort ideal aufgestellt, um vom strukturellen Wachstum des globalen Wechselrichter-Marktes zu profitieren. Er sieht in dem aktuellen Kursniveau eine gute Einstiegsgelegenheit./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 10:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 11:03 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0DJ6J9

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken