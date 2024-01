Wien (www.fondscheck.de) - Der Lenker des Dickschiffs DWS Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599946893/ WKN DWSK00) meidet Aktien aus der Volksrepublik, so die Experten von "FONDS professionell".Auch Investments in Bitcoin & Co. erteile er auf dem FONDS professionell KONGRESS eine Absage. Bei der Absicherung von Risiken setze er auf eher klassische Anlageklassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...