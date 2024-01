American Express klettert auf ein neues Rekordhoch

Werbung







Nachdem der US-Konzern am Freitagabend seine Ergebnisse für das letzte Quartal und das Gesamtjahr 2023 veröffentlichte, konnten sich Halter des an der NYSE notierten Titels über ein neues Allzeithoch freuen.



Der Kreditkartenanbieter erreichte im vierten Quartal 2023 einen Rekordumsatz von knapp 16 Milliarden US Dollar. Damit konnte das in New York ansässige Unternehmen seinen Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 14,5 Prozent auf rund 61 Milliarden USD steigern. Der Gewinn belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf mehr als 8 Milliarden USD, was einem Gewinn pro Aktie von 11,21 USD entspricht. Ein Teil des gesteigerten Umsatzes ist auf die Umsetzung des Wachstumsplanes von 2022 zurückzuführen. Das Management gab bekannt, dass American Express 25 Millionen neue Kreditkartennutzer verzeichnen konnte. Für 2024 prognostiziert das Unternehmen ein Wachstum von 9 bis 11 Prozent. Die Aktie erreichte nach veröffentlichen der Zahlen ein neues Allzeithoch von über 204 USD.









Der Ausblick auf die Börsen-Woche



Quelle: HSBC