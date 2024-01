Dieser Solana-Meme-Coin explodiert in 24 Stunden über 30 % und überholt Shiba Inu (SHIB)

Die Solana-Blockchain scheint derzeit ein Garant für starke Kursgewinne zu sein - zumindest wenn es um die verschiedenen Meme-Coins geht, die auf dem Solana-Netzwerk agieren. So konnte in der Vergangenheit zunächst der BONK-Token einen wahren Hype um die Solana-Meme-Coins auslösen, bevor er Anfang des laufenden Monats von Dogwifhat (WIF) abgelöst wurde. Letzterer stieg laut den Daten von CoinGecko zwischenzeitlich sogar auf einen Wert von 0,4534 US-Dollar und wird aktuell für 0,3132 US-Dollar gehandelt. So scheint der Trend rund um den WIF-Token wieder am Abklingen zu sein.

Dafür übernimmt nun allerdings ein anderer Meme-Token die Führung auf der Solana-Blockchain und verzeichnet innerhalb von 24 Stunden ein Plus von über 30 %. Hierbei handelt es sich um das noch junge Projekt Wen (WEN), das erst vor drei Tagen gestartet ist. Doch was genau steckt hinter dem Krypto-Projekt und warum ist es aktuell bei Investoren beliebt?

Was genau ist der WEN-Token überhaupt?

Erst am 26. Januar startete die Kryptowährung Wen als Token auf der Solana-Blockchain und konnte bereits jetzt - nur wenige Tage nach der Einführung - bei vielen Krypto-Anlegern überzeugen. Dabei basiert der Meme-Coin auf dem viralen Krypto-Meme "Wen Moon?" und ähnlichen häufig gestellten Fragen der Krypto-Community, die vor allem häufig auf verschiedenen Social-Media-Plattformen anzutreffen sind. Dabei versteht sich der WEN-Token selbst als eine Art Persiflage von sogenannten "Airdrop Hunters" - also Investoren, die mit einem Airdrop den nächsten großen Coup landen wollen.

Obwohl die Kryptowährung also eher als eine Art Witz über Airdrop-Jäger verstanden werden will, kann er sich aktuell ironischerweise als tatsächlicher Schatz entpuppen. Denn seit seinem Launch konnte er um über 4.000 % steigen - alleine das dürfte den Airdrop für viele "Krypto-Jäger" wertvoll gemacht haben.

"Bei einem Airdrop handelt es sich um eine häufig kostenlose Verbreitung einer digitalen Währung an die Öffentlichkeit. Es ist also ein Marketinginstrument, das eine möglichst breite Anzahl an neuen Inhabern ansprechen soll."

Um den Airdrop zu erhalten, müssen Nutzer zwischen Juli 2023 und Januar 2024 mindestens 5 US-Dollar an Handelsvolumen auf der Kryptobörse Jupiter erreicht haben. Alle WEN-Token, die allerdings nicht bis zum heutigen 29. Januar beansprucht wurden, werden automatisch verbrannt - also in eine Krypto-Wallet verschoben, aus denen sie nie wieder herausgenommen werden können. Wer also nicht rechtzeitig den Token beansprucht, der verliert den Airdrop für immer.

Der Wen (WEN) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Diese Marketingstrategie scheint tatsächlich aufzugehen, denn aktuell wird der Meme-Coin auf Social Media stark gehypt. Die Tatsache, dass heute nicht nur der letzte Tag ist, um den Airdrop zu beanspruchen, sondern auch, dass noch immer über 30 % der Nutzer den Airdrop nicht abgeholt haben, sorgt für rege Diskussionen. So konnte der WEN-Token innerhalb der letzten 24 Stunden noch einmal stark an Wert gewinnen (siehe Chart oben) und auf einen Preis von 0,0001596 US-Dollar klettern.

WEN-Token überholt sogar Shiba Inu im Tagesvergleich

Obwohl Dogecoin (DOGE) in den letzten 30 Tagen ein Minus von 12,43 % verzeichnen muss, bleibt die Kryptowährung auch weiterhin die klare Nummer Eins im Bereich der Meme-Coins. Selbst in den letzten 24 Stunden konnte der Meme-Token ein Handelsvolumen von über 356 Millionen US-Dollar erzielen. Dies ist hauptsächlich auf den 100-Dollar-Airdrop zurückzuführen, der von vielen Nutzern noch vor Ende der Frist beansprucht wurde.

Anders sieht es dabei schon bei Shiba Inu (SHIB) aus, denn die zweitgrößte Meme-Währung nach Marktkapitalisierung musste sich in den letzten 24 Stunden beim Handelsvolumen dem neuen WEN-Token geschlagen geben. Während Shiba Inu ein Volumen von knapp 97 Millionen US-Dollar erreichte, konnte der WEN-Token 120 Millionen US-Dollar in Handelsvolumen verzeichnen.

Damit ließ der neue WEN-Token auch Bonk mit einem 24-Stunden-Volumen von 62 Millionen US-Dollar und den PEPE-Coin mit 54 Millionen US-Dollar hinter sich. Damit dürfte der Hype um den WEN-Token noch mindestens einige Tage anhalten, da die Debatten auf Social Media noch immer nicht abgeflacht sind.

Allerdings ist fraglich, wie lange der WEN-Kurs tatsächlich eine positive Ausrichtung behalten kann. Denn es ist davon auszugehen, dass sich die anderen Meme-Coins nach einer ersten Erholung des Bitcoin Kurses ebenfalls festigen werden und erneut in den grünen Bereich vorstoßen. Sollte das der Fall sein, könnten sich Anleger wieder auf bereits etablierte Projekte wie Dogecoin oder Shiba Inu konzentrieren.

Gleichzeitig suchen Investoren aktuell vor allem nach Meme-Coin-Projekten, die mit einem tatsächlichen Nutzen überzeugen und nicht nur als Spekulationsobjekt dienen. So wird vor allem auf Social Media neben dem WEN-Token aktuell auch Sponge V2 häufig erwähnt, das durch eine recht ungewöhnliche Staking-Option auffällt und zeitgleich als Play-To-Earn-Token (P2E) für ein Videospiel fungieren wird.

