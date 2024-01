Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) am Dienstag/Mittwoch dürfte der Höhepunkt dieser Woche sein, aber sicherlich nicht das einzige wichtige Ereignis, so die Analysten von Postbank Research.Die Analysten von Postbank Research würden davon ausgehen, dass die FED dem in der vergangenen Woche bestätigten Ansatz der EZB folgen werde, die Zinsen unverändert zu lassen, aber die Markterwartungen hinsichtlich künftiger Zinssenkungen im Anschluss durch offizielle Kommentare zu beeinflussen. Bei der Sitzung der Bank of England am Donnerstag (bei der keine Zinsänderung erwartet werde) werde möglicherweise ein ähnliches Vorgehen gewählt. Auch die Konjunkturdaten dieser Woche könnten dazu beitragen, die Zinserwartungen zu dämpfen. ...

