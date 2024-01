Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Sitzung der EZB in der vergangenen Woche brachte wenig neue Impulse, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.Der EZB-Rat sei bei seiner Einschätzung geblieben, dass eine Diskussion über Zinssenkungen verfrüht sei. So würden 10-jährige Bundesanleihen weiter rund 30 Basispunkte höher als zu Jahresbeginn notieren. Während der Konsens an den meisten Märkten weiterhin ein "Soft Landing"-Szenario einpreise, sei zumindest die Wahrscheinlichkeit eines "Higher for Longer"-Szenarios aufgrund der robusten US-Konjunktur gestiegen. ...

