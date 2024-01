Die französische Region Auvergne-Rhône-Alpes will sich zum Vorreiter in der Wasserstoff-Mobilität entwickeln. Für das laufende Jahr ist dort die Auslieferung von rund 50 Hyvia-Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb geplant. Hyvia ist ein Joint Venture von Renault und Plug Power. Die Region Auvergne-Rhône-Alpes liegt im Südosten Frankreichs und grenzt östlich an die Schweiz. Die größten Städte der Region sind Lyon, Saint-Étienneund Grenoble. Die führenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...