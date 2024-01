Heiße Woche an der Wall Street: Rund ein Fünftel der Unternehmen im S&P 500 legen in den nächsten fünf Tagen ihre Quartalsbilanzen vor. Apple ist am Donnerstag (1. Feburar) nach US-Börsenschluss an der Reihe. Auf die Frage, wie sich Anleger im Vorfeld positionieren sollten, haben die Analysten von Goldman Sachs eine klare Antwort. Vor der Zahlenvorlage am Donnerstag hat Goldman-Analyst Michael Ng nicht nur seine Kaufempfehlung für die Apple-Aktie bestätigt, sondern das Papier sogar als einen ...

