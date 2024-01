2023 hat die Volkswagen-Kernmarke VW ihre Spitzenposition in China an BYD verloren. Doch unter den ausländischen Autobauern will die Marke die Nummer eins im Reich der Mitte bleiben und führt dafür eine personelle Änderung durch. Dadurch verschlankt sich auch der Vorstand des Wolfsburger Konzerns.Konkret schickt VW seinen bisherigen Vorstand des Bereichs New Mobility Thomas Ulbrich nach China. Sein bisheriges Ressort wird zum April in den Bereich Technische Entwicklung von Marcus Hafkemeier integriert. ...

