Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Börsen proben bei Plug Power derzeit den Wahnsinn. Die US-Amerikaner konnten sich am Montag über einen Aufschlag in Höhe von mehr als 7,5 % freuen. Dies wiederum schließt fast nahtlos an die vergangene Woche an. Da waren die Notierungen um gut 30 % nach oben gezogen. Wie kann es zu derartigen Bewegungen kommen? Es gibt seit fast einer Woche keine [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...