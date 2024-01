Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Was für ein Tag für BYD. Die Chinesen verlieren zusehends an Wert. Die Notierungen sind am Montag an den Börsen um weitere - 5 % eingeknickt. Der Titel hat damit die Marke von 22 Euro auch noch nach unten durchkreuzt. Die Aktie ist nun an den Märkten nur noch ca. 65 Mrd. Euro wert, also deutlich weniger als noch vor Wochen. [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...