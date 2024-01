Tagesausblick für 30.01.: DAX holt anfängliche Verluste fast auf. Alphabet und Microsoft kommen mit Zahlen

Zum Auftakt in die neue Woche pendelte der DAX® mehrheitlich zwischen 16.860 und 16.930 Punkten und schloss am oberen Ende der Range. Unterstützung kam von rückläufigen Renditen an den Anleihemärkten. Allerdings gewinnt diese Woche der Datenreigen mit Apple, Microsoft und zahlreichen weiteren Tech-Giganten an Fahrt. Zudem beginnt morgen die 2-tägige Sitzung der US-Notenbank.

An den Anleihemärkten zeigte sich ein uneinheitliches Bild. Die Renditen deutscher Staatspapiere gaben mehrheitlich nach. Vor allem bei kurzlaufenden Wertpapieren wie 2-jährigen Bundesanleihen sank die Rendite deutlich. In den USA stagnierten die Staatsanleihen mehrheitlich auf dem Niveau vom Freitag. Am Mittwoch gibt die Fed ihre Zinsentscheidung bekannt. Es kann somit in den kommenden Tagen zu größeren Ausschlägen an den Anleihemärkten kommen. Ruhig blieb es heute auch bei den Edelmetallen. Der Goldpreis steckte weiterhin in der Bandbreite zwischen 2.000 und 2.050 USD fest und der Silberpreis verharrte an der 23-USD-Marke. Bei Palladium und Platin deutet sich derweil eine Erholung an. Der Ölpreis gab die Kursgewinne vom Freitag heute wieder ab. Dennoch kann sich die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil noch knapp oberhalb der 200-Tage-Durchschnittslinie halten.

Unternehmen im Fokus

Bayer wurde zu einem weiteren Glyphosat-Prozess zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar verurteilt. Der DAX®-Konzern wird voraussichtlich Berufung einlegen. Dennoch sackte die Aktie den Bereich des Novembertiefs. Continental bestätigte heute den eingeschlagenen Erholungskurs und nahm Kurs auf das jüngste Hoch von EUR 78,40. Krones plant die Übernahme des Spritzgussspezialisten Nestal. Die Aktie des Baukonzerns Hochtief brach am Nachmittag ein. Hintergrund war verschiedenen Meldungen zufolge eine Klage des Großaktionäres Abertis, die der oberste Gerichtshof nun in großen Teilen zurückgewiesen hat. RWE konnte sich nach dem Kurssturz vom Freitag zunächst bei rund EUR 34 fangen. Die Gewinnwarnung wird die Investoren jedoch noch einige Zeit beschäftigen. Wacker Chemie verbuchte 2023 einen kräftigen Gewinn- und Umsatzrückgang. Beim Umsatz wurde sogar die ohnehin schon an unten revidierte Spanne verpasst. Zalando knackte hingegen bei EUR 19,30 eine wichtige Hürde. Der nächste Widerstand zeigt sich bei EUR 21,50. Auf dem Einkaufszettel standen heute zudem Immobilienaktien wie LEG Immobilien und Vonovia.

Morgen werden unter anderem Alphabet, AMD, BBVA, Diageo, General Motors, Microsoft, Pfizer und UPS Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf 2024 geben. Zudem wird der deutsche Automobilverband VDA eine Einschätzung der Branche für 2024 präsentieren.

Wichtige Termine: