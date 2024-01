Der Premium-Caterer DO & CO hat weitere 37.509 Stück neue Aktien aus der Wandelschuldverschreibung von Jänner 2021 ausgegeben. Die neuen Aktien werden an einen Inhaber von Wandelschuldverschreibungen ausgegeben, der laut DO&CO für Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von 3.000.000,00 eine wirksame Wandlungserklärung abgegeben hat. Der Gesamtnennbetrag der verbleibenden Wandelschuldverschreibungen beläuft sich nun mehr noch auf 22.100.000 Euro. Die Wandelschuldverschreibung ist am 28. Jänner 2026 endfällig und hatte ursprünglich einen Gesamtnennbetrag von 100 Mio. Euro. Durch die Ausgabe dieser 37.509 Stück neuen Aktien hat sich die Anzahl der Aktien der Gesellschaft von 10.675.882 Stück auf 10.713.391 Stück ...

