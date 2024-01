Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Plug Power den heutigen Handel. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund sieben Prozent. Damit kostet der Titel nun 3,40 EUR. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage? Kursverlauf von Plug Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Plug Power-Analyse einfach hier klicken. Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Weil der nächste wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...