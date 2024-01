EQS-News: Affluent Medical SA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Affluent Medical schließt Brückenfinanzierung in Höhe von 3,5 Mio. € über eine Kapitalerhöhung mit Hauptaktionären ab



Affluent Medical schließt Brückenfinanzierung in Höhe von

3,5 Mio. € über eine Kapitalerhöhung mit Hauptaktionären ab Hauptaktionäre stellen Brückenfinanzierung zur Verfügung, um weitere Optionen zur Sicherung einer langfristigen Finanzierung prüfen zu können

Das Unternehmen arbeitet weiter fokussiert an der Umsetzung entscheidender Meilensteine entlang seiner Roadmap Aix-en-Provence, 29. Januar 2024 - 17:45 Uhr - Affluent Medical (ISIN: FR0013333077 - Ticker: AFME), ein französisches, international tätiges MedTech-Unternehmen im klinischen Stadium, das auf die Entwicklung und Herstellung innovativer medizinischer Implantate spezialisiert ist, hat heute den Abschluss einer Brückenfinanzierung in Höhe von 3,5 Mio. € mit seinen Hauptaktionären bekannt gegeben. Die Transaktion erfolgte im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten über ein Angebot für einen bestimmten Kreis an Investoren. Zu den teilnehmenden Aktionären gehören Truffle Capital, LCEA, Ginko Invest, Denos und Hayk Holding. Sébastien Ladet, Chief Executive Officer von Affluent Medical, erklärte dazu: "Affluent Medical verfügt über drei laufende Programme in der klinischen Entwicklung, von denen jedes in diesem Jahr wichtige Meilensteine erreichen wird. Die aktuelle Brückenfinanzierung verschafft uns die nötige Flexibilität, Optionen zur Sicherung der langfristigen Finanzierung unseres Unternehmens zu prüfen und dabei unsere Roadmap weiter fokussiert umzusetzen. Sie ist Ausdruck des Vertrauens unserer Hauptaktionäre in unsere Strategie und das Management des Unternehmens." Mittelverwendung Die Erlöse der Transaktion ermöglichen die Finanzierung der laufenden Kosten. Dies gilt insbesondere für die Aufwendungen, die für die Unterstützung im regulatorischen Bereich bei der Interaktion mit der FDA zum Zulassungsprozess von Kalios anfallen, sowie für den Beginn der Pilotstudie bei Männern mit Artus und die Fortsetzung der Pilotstudie mit Epygon. Mit Hilfe der Brückenfinanzierung ist der finanzielle Spielraum bis Mai gesichert, ohne das operative Geschäft zu beeinträchtigen. Die wichtigsten Bedingungen der Transaktion Die Kapitalerhöhung wurde gemäß der durch den Beschluss zum sechsten Tagesordnungspunkt der außerordentlichen Hauptversammlung vom 10. November 2023 erteilten Befugnis mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 26. Januar 2024 durchgeführt. Die Transaktion führte zur Ausgabe von 2.243.588 neuen Stammaktien, die 7,26% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft ausmachen, unter Ausschluss von Bezugsrechten zugunsten bestimmter Anleger, zu einem Preis von 1,56€ je Aktie (einschließlich Emissionsagio). Dies entspricht einem Abschlag von rund 10% gegenüber dem durchschnittlichen volumengewichteten Handelspreis der Affluent-Medical-Aktien am regulierten Markt der Euronext Paris während der vergangenen zwanzig Handelstage vor Festlegung des Ausgabepreises und ist in Übereinstimmung mit dem Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 10. November 2023 über den sechsten Tagesordnungspunkt. Nach Abschluss der Transaktion setzt sich das Grundkapital von Affluent Medical aus 33.145.236 Aktien mit einem Nennwert von je 0,10€ zusammen. Zum Vergleich: Ein Aktionär, der vor der Kapitalerhöhung 1% des Grundkapitals des Unternehmens hielt, wird nach der Transaktion noch mit 0,93% beteiligt sein. Die Lieferung der neuen Stammaktien, die im Zusammenhang mit dieser Transaktion ausgegeben werden, und ihre Zulassung zum Handel am regulierten Markt der Euronext Paris unter der ISIN FR0013333077 und dem Ticker AFME ist für den 31. Januar 2024 vorgesehen. Finanzierungsstrategie des Unternehmens über Mai 2024 hinaus Mit Blick auf die Periode nach Mai 2024 adressiert das Unternehmen proaktiv den weiteren Finanzierungsbedarf und prüft aktiv verschiedene Optionen zur Sicherung weiterer Finanzmittel in Form von Eigenkapital, strategischen Partnerschaften oder nicht-verwässernden Finanzierungmöglichkeiten. Durch dieses Vorgehen will Affluent Medical die notwendigen Ressourcen für seine zukünftigen Entwicklungen sichern und seinen Wachstumskurs fortsetzen. Michel Therin, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentierte: "Affluent Medical entwickelt medizinische Implantate der nächsten Generation, die die Mitralklappenrekonstruktion beziehungsweise deren Ersatz sowie die Behandlung von Harninkontinenz verändern können. Je weiter Affluent Medical mit dem klinischen Programm fortschreitet, desto überzeugter ist der Aufsichtsrat von dem Nutzen, den Kalios, das am weitesten fortgeschrittene Produkt des Unternehmens, bietet. Kalios ist der erste Mitralanuloplastie-Ring, der perkutan am schlagenden Herzen adjustiert werden kann, wodurch den Patienten erneute Operationen am offenen Herzen erspart bleiben. Mit der Unterstützung zahlreicher renommierter Chirurgen und in Anbetracht der Performance des Produkts im Vergleich zu den derzeit bestehenden therapeutischen Optionen ist der Aufsichtsrat von Affluent Medical der festen Überzeugung, dass das Unternehmen Patienten und der Fachwelt in Kürze ein Medizinprodukt zur Verfügung stellen kann, das das Leben von Millionen von Patienten verändern und verbessern kann." Auswirkungen auf die Verteilung des Grundkapitals und der Stimmrechte Verteilung des Grundkapitals und der Stimmrechte vor der Transaktion Vor der Kapitalerhöhung und auf der Grundlage der Affluent Medical vorliegenden Informationen verteilt sich das Grundkapital von Affluent Medical wie folgt: AKTIONÄRE VERTEILUNG DES GRUNDKAPITALS UND DER STIMMRECHTE

AUF UNVERWÄSSERTER BASIS Anzahl Aktien % des

Grundkapitals Anzahl der Stimmrechte % der

Stimmrechte Von Truffle Capital verwaltete Fonds und Holding-Gesellschaften1 19.833.718 64,18% 31.666.471 67,56% LCEA 3.166.112 10,25% 3.166.112 6,76% Andere Finanzinvestoren2 3.826.371 12,38% 7.483.922 15,97% Mitgründer, Führungskräfte und Mitglieder des Aufsichtsrats, des Beirats und der Ausschüsse 951.715 3,08% 1.589.472 3,39% Davon:

- Ginko Invest 440.391 1,43% 823.582 1,76% Eigene Anteile 161.275 0,52% 0 0,00% Mitarbeiter 36.047 0,12% 36.251 0,08% Streubesitz 2.926.410 9,47% 2.927.520 6,25% Davon:

- Hayk Holding

148.577

0,48% 148.577

0,32% - Denos SA 53.461 0,17% 53.461 0,11% Gesamt 30.901.648 100,00% 46.869.748 100,00% (1) Die von Truffle Capital verwalteten Fonds und Holding-Gesellschaften sind: FCPI Fortune III, FCPI Truffle Fortune 4, FCPI Truffle Fortune 5, FCPI Truffle Fortune 6, FCPI UFF Innovation n°12, FCPI UFF Innovation n°14, FCPI UFF Innovation n°15, FCPI UFF Innovation n°16, FCPI UFF Innovation n°17, FCPI Innocroissance 2015, FCPI Innocroissance 2016, FCPI Innocroissance 2018, FCPI Innocroissance 2019, FCPI Truffle Biomedtech Crossover Fund, FCPI Truffle Innov FRR France, Truffle ISF PME 2017, Meningose, Corazan und Truffle Medeor (2) Die übrigen Finanzinvestoren sind: Holding Incubatrice Serie I, Holding Incubatrice Serie II, MyoPowers Medical Technologies SA, MitralFlex, Saint Joseph Hospital Foundation, Simone Merkle, Kam, Zhu. Die Holding Incubatrice Serie I hält 1.774.104 Aktien, die 5,74% des Grundkapitals und 7,57% der Stimmrechte auf unverwässerter Basis entsprechen. Die Holding Incubatrice Serie II hält 741.922 Aktien, die 2,40 % des Grundkapitals und 3,17 % der Stimmrechte auf unverwässerter Basis entsprechen. Verteilung des Grundkapitals und der Stimmrechte nach der Transaktion Das Grundkapital von Affluent Medical wird nach Auslieferung der Aktien aus 33.145.236 Aktien bestehen. Nach Abschluss dieser Kapitalerhöhung, bei der Truffle Capital 2.214.998,76€ gezeichnet hat, was 1.419.871 neuen Aktien entspricht,

LCEA S.à.r.l 904.999,68€ gezeichnet hat, was 580.128 neuen Aktien entspricht,

Ginko Invest 119.999,88€ gezeichnet hat, was 76.923 neuen Aktien entspricht,

Denos subscribed 199.999,80€ gezeichnet hat, was 128.205 neuen Aktien entspricht, und

Hayk Holding S.à.r.l. 59.999,16€ gezeichnet hat, was 38.461 neuen Aktien entspricht, und auf der Grundlage der Affluent Medical vorliegenden Informationen teilt sich das Grundkapital wie folgt auf: AKTIONÄRE VERTEILUNG DES GRUNDKAPITALS UND DER STIMMRECHTE

AUF UNVERWÄSSERTER BASIS Anzahl Aktien % des

Grundkapitals Anzahl der Stimmrechte % der

Stimmrechte Von Truffle Capital verwaltete Fonds und Holding-Gesellschaften1 21.253.589 64,12% 33.086.342 67,37% LCEA 3.746.240 11,30% 3.746.240 7,63% Andere Finanzinvestoren2 3.826.371 11,54% 7.483.922 15,24% Mitgründer, Führungskräfte und Mitglieder des Aufsichtsrats, des Beirats und der Ausschüsse 1.028.638 3,10% 1.666.395 3,39% Davon:

- Ginko Invest

517.314

1,56%

900.505

1,83% Eigene Anteile 161.275 0,49% 0 0,00% Mitarbeiter 36.047 0,11% 36.251 0,07% Streubesitz 3.093.076 9,33% 3.094.186 6,30% Davon:

- Hayk Holding 187.038

0,56% 187.038

0,38% - Denos SA 181.666 0,55% 181.666 0,37% Gesamt 33.145.236 100,00 % 49.113.336 100,00 % (1) Die von Truffle Capital verwalteten Fonds und Holding-Gesellschaften sind: FCPI Fortune III, FCPI Truffle Fortune 4, FCPI Truffle Fortune 5, FCPI Truffle Fortune 6, FCPI UFF Innovation n°12, FCPI UFF Innovation n°14, FCPI UFF Innovation n°15, FCPI UFF Innovation n°16, FCPI UFF Innovation n°17, FCPI Innocroissance 2015, FCPI Innocroissance 2016, FCPI Innocroissance 2018, FCPI Innocroissance 2019, FCPI Truffle Biomedtech Crossover Fund, FCPI Truffle Innov FRR France, Truffle ISF PME 2017, Meningose, Corazan und Truffle Medeor (2) Die anderen Finanzinvestoren sind: Holding Incubatrice Serie I, Holding Incubatrice Serie II, MyoPowers Medical Technologies SA, MitralFlex, Saint Joseph Hospital Foundation, Simone Merkle, Kam, Zhu. Die Holding Incubatrice Serie I hält 1.774.104 Aktien, die 5,74% des Aktienkapitals und 7,57% der Stimmrechte auf unverwässerter Basis entsprechen. Die Holding Incubatrice Serie II hält 741.922 Aktien, die 2,40 % des Grundkapitals und 3,17 % der Stimmrechte auf unverwässerter Basis entsprechen. Zulassung der neuen Aktien zum Handel Die neuen Stammaktien sind voll dividendenberechtigt und werden zum Handel am regulierten Markt der Euronext Paris unter der gleichen ISIN FR0013333077 und dem gleichen Ticker AFME zugelassen. Sie unterliegen sämtlichen Bestimmungen der Satzung und werden nach Abschluss der Kapitalmaßnahme wie alte Aktien behandelt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen beruhen auf dem Abschluss der Transaktion, die nun vollzogen ist, jedoch unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Durchführung der Abwicklung und Lieferung. Lock-up-Verpflichtungen Truffle Capital, LCEA, Ginko Invest, Denos und Hayk Holding haben sich verpflichtet, vorbehaltlich definierter üblicher Ausnahmeregelungen, sämtliche Aktien von Affluent Medical, die sie nach Abschluss der Kapitalerhöhung halten, für einen Zeitraum von 180 Kalendertagen nach dem Datum der Abwicklung der Kapitalerhöhung und Lieferung der Aktien zu behalten. Risikofaktoren Es wird auf die Risikofaktoren in Bezug auf Affluent Medical und seine Geschäftstätigkeit hingewiesen, die in Kapitel 3 des von der französischen Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers, "AMF") am 26. April 2023 unter der Nummer R.23-019 genehmigten Universal Registration Document 2022 dargestellt sind und auf der Website von Affluent Medical kostenlos zur Verfügung stehen. Der Eintritt aller oder eines Teils dieser Risiken kann sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse, die Entwicklung oder den Ausblick von Affluent Medical auswirken. Solche Ereignisse könnten Handelspreis der Aktien von Affluent Medical erheblich beeinträchtigen. Detaillierte Informationen über Affluent Medical, einschließlich der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, der Ergebnisse und der damit zusammenhängenden Risikofaktoren, sind im Universal Registration Document 2022 dargestellt, das von der AMF am 26. April 2023 unter der Nummer R.23-019 genehmigt wurde. Dieses Dokument kann zusammen mit anderen regulatorischen Informationen und sämtlichen Pressemitteilungen von Affluent Medical auf der Website des Unternehmens eingesehen werden ( www.affluentmedical.com ). Diese Pressemitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in ihrer geänderten Fassung noch ein öffentliches Angebot dar. Prospekt Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in ihrer geänderten Fassung und Artikel L. 411-2 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) wurde und wird für das Angebot der Aktien von Affluent Medical im Rahmen dieser Kapitalmaßnahme an bestimmte Anleger kein Prospekt veröffentlicht, der von der AMF genehmigt werden muss.

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in französischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.

Über Affluent Medical Affluent Medical ist ein französisches MedTech-Unternehmen. Ziel des von Truffle Capital gegründeten Unternehmens ist es, ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von strukturellen Herzerkrankungen, der weltweit häufigsten Todesursache, sowie von Harninkontinenz, von der derzeit jeder vierte Erwachsene betroffen ist, zu werden. Affluent Medical entwickelt minimal-invasive, innovative, adjustierbare und biomimetische Implantate der nächsten Generation zur Wiederherstellung wichtiger physiologischer Funktionen. Die vom Unternehmen entwickelten Produktkandidaten befinden sich derzeit in präklinischen und klinischen Studien. Kalios, der erste adjustierbare Anuloplastie-Ring für die Mitralklappe, dürfte das erste Produkt von Affluent Medical sein, das auf den Markt kommen wird. Das Unternehmen strebt an, vorbehaltlich der Verfügbarkeit der erforderlichen Mittel zur Finanzierung seiner Strategie sowie positiver Ergebnisse aus den laufenden klinischen Studien, seine Produkte Ende 2025/Anfang 2026 zu vermarkten. Für weitere Informationen: www.affluentmedical.com Kontakt: AFFLUENT MEDICAL



Sébastien LADET

Chief Executive Officer

investor@affluentmedical.com SEITOSEI.ACTIFIN

Financial communications / Press relations

Ghislaine Gasparetto / Jennifer Jullia

+33 (0)6 21 10 49 24 / +33 (0)1 56 88 11 19

affluentmedical@actifin.fr / jjullia@actifin.fr PRIMATICE

Public Relations France

Thomas ROBOREL de CLIMENS

+33 (0)6 78 12 97 95

thomasdeclimens@primatice.com MC SERVICES AG

Media relations Europe

Caroline BERGMANN / Kirsten RUEHL

+49 (0)211 529252 20 / +49 (0)211 529252 16

affluent@mc-services.eu

