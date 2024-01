DJ Delivery Hero verkauft restliche Deliveroo-Beteiligung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Delivery Hero SE will die restliche Beteiligung von bis zu gut 68 Millionen A-Aktien an der britischen Deliveroo plc verkaufen. Geplant sei ein beschleunigtes Platzierungsverfahren bei institutionellen Investoren, teilte der Essenlieferant mit. Die Platzierung entspricht 4,5 Prozent der Deliveroo Class A Aktien. Gemessen am aktuellen Aktienkurs könnte die Transaktion auf einen Wert von bis zu 95 Millionen Euro kommen.

Die Erlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Barclays, Goldman Sachs und Morgan Stanley fungieren als Joint Bookrunners für die Platzierung. Das Settlement der Platzierung wird für 1. Februar 2024 erwartet. Nach dem Settlement erwartet das Unternehmen keine weiteren Anteile an Deliveroo mehr zu halten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2024 12:04 ET (17:04 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.