Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,11 Prozent auf 38 150,12 Punkte. Der bekannteste Wall-Street-Index hatte erst am Freitag ein Rekordhoch erklommen und im Wochenverlauf zudem ein leichtes Plus verbucht.Der marktbreite S&P 500 gewann am Montag 0,10 Prozent auf 4896,05 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,18 Prozent auf 17 451,97 Zähler vor.Diese Woche hält für die Anleger ein dicht gepacktes Programm bereit. So steht ziemlich alles an ...

