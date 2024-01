Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nio wird an den Börsen am Montag anders als die chinesische Aktie BYD nicht mehr abgestraft. Vielmehr steht es kurz vor Handelsschluss quasi fest, dass Nio sich zumindest auf niedrigem Niveau wird halten können. Der Titel ist ohnedies in einem massiven Abwärtstrend, kann sich aber bei den Analysten offenbar noch mit hohen Kurszielen ins Gedächtnis rufen. [...]

