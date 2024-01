Stuttgarter Nachrichten zu AfD/gesellschaftliche Veränderung (ots) -



Wie die AfD und ihre Gesinnungsgenossen mit gesellschaftlichen Veränderungen umgehen, hat wenig mit Kritik zu tun. Sehr viel hingegen mit organisierter Verantwortungslosigkeit. Schließlich nutzen sie diese Veränderungen, um mit stetem Raunen Keile in die Gesellschaft zu treiben. Um ein absichtlich unscharf gehaltenes "Die" abzugrenzen von einem völkisch-nationalistisch aufgeladenen "Wir". Wohin das führt, zeigt sich in allen stark polarisierten Gesellschaften. In welches Verderben es führen kann, war in Bosnien oder im Libanon zu besichtigen. Los geht es immer mit kollektiver Herabwürdigung. Danach kann niemand garantieren, dass Diskriminierung und Vertreibungsfantasien nicht in Gewalt umschlagen.



