Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Montag, 29. Januar 2024) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) (das "Unternehmen" oder "PlasCred"), ein führendes Unternehmen im Bereich Upcycling von Kunststoffabfällen, freut sich, ein Update über die weitere Zusammenarbeit mit der Canadian National Railway Company ("CN") (TSX: CNR) (NYSE: CNI) zu geben. PlasCred freut sich, den Abschluss einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit CN bekannt zu geben. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von PlasCred für die Kreislaufwirtschaft. Die beispiellose logistische Unterstützung durch CN bestärkt dieses Engagement noch weiter. Die Zusammenarbeit wird die Geschäftstätigkeit von PlasCred grundlegend verändern. Das ausgedehnte Logistiknetzwerk von CN wird das Wachstum von PlasCred fördern und den Vertrieb seiner innovativen Lösungen in ganz Nordamerika erleichtern. "CN unterstützt das Wachstum dynamischer, nachhaltiger Lieferketten wie der Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen. Wir freuen uns über die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung, auf die Zusammenarbeit mit PlasCred sowie darauf, unser erstklassiges Logistikteam für die Mission von PlasCred einzusetzen", erklärte Buck Rogers, Vizepräsident für den Bereich Erdöl und Chemikalien bei CN. Umfang der Zusammenarbeit: Die in der Absichtserklärung formalisierte Partnerschaft prüft nun die Durchführbarkeit des Transports von täglich mindestens 300.000 Kilogramm gemischter Kunststoffabfälle und 2.000 Barrel Flüssigprodukte über das Schienennetz von CN. Die Absichtserklärung umfasst den geplanten Bau einer ersten Maximus-Anlage von PlasCred im Scotford Yard von CN. Dieser hängt vom Fortschritt und den Ergebnissen der laufenden Pachtverhandlungen ab. CN wird PlasCred dabei unterstützen, an das CN-Schienennetz anschlussfähige Ausgangsorte für Kunststoffabfälle zu ermitteln. Dies kann Umschlagplätze der CN oder anschlussfähige Standorte Dritter umfassen. PlasCred wird alle oder eine Kombination der folgenden Abladestellen ausschließlich auf dem Schienennetz von CN entwickeln: a) Industrielles Kernland von Alberta

b) Großraum Chicago

c) Gulf Coast, USA "Bei dieser Partnerschaft mit CN geht es nicht nur um Transport und Upcycling; sie ist ein klares Statement in unserem Kampf gegen Plastikmüll. Das Maximus-Werk als ein Grundpfeiler dieser Zusammenarbeit ist ein Beleg für unseren innovativen Ansatz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Wir setzen neue Maßstäbe im Bereich Umweltschutz. Mit der Unterstützung von CN können wir hier einen erheblichen Beitrag leisten", erklärte Troy Lupul, CEO von PlasCred. "Die Allianz zwischen PlasCred und CN unterstreicht die gemeinsame Vision für ökologische Nachhaltigkeit. Die geplante neue Maximus-Anlage steht in Einklang mit globalen Umweltzielen und sollte nach ihrer Inbetriebnahme entscheidend zur Verringerung von Kunststoffabfällen beitragen und die Kreislaufwirtschaft fördern." Über CN

CN ist ein weltweit führendes Transportunternehmen, das den Handel in Nordamerika unterstützt und für Wirtschaft, Kunden und die ans Netz angebundenen Gemeinden von entscheidender Bedeutung ist. CN befördert jedes Jahr mehr als 300 Millionen Tonnen natürliche Ressourcen, Industrieprodukte und Fertigwaren in ganz Nordamerika. Das fast 30.000 km umfassende Schienennetz von CN verbindet die Ost- und Westküste Kanadas mit dem Süden der USA. CN und seine Tochtergesellschaften fördern seit 1919 gesellschaftlichen Wohlstand und nachhaltigen Handel. CN engagiert sich für Programme zur Förderung von sozialer Verantwortung und Umweltbewusstsein. Über PlasCred Circular Innovations Inc. PlasCred ist Vorreiter bei der Neuausrichtung der Zukunft von Kunststoffen. Das Unternehmen verleiht Kunststoffabfällen durch Umwandlung ein wertvolles zweites Leben. Mit der Vision einer klimafreundlichen Zukunft hat sich PlasCred zum Ziel gesetzt, einer der größten fortschrittlichen Upcycler von Kunststoffabfällen in Nordamerika und weltweit zu werden. Die bahnbrechende, zum Patent angemeldete Technologie des Unternehmens wird den Umgang mit Kunststoffabfällen und das Upcycling revolutionieren. PlasCred setzt außerdem auf strategische Partnerschaften mit CN Rail und Fibreco Export Inc., die PlasCred in ganz Nordamerika und weltweit wertvolle logistische Unterstützung für den Transport und Verarbeitung von Kunststoffabfällen bieten. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie im YouTube-Kanal und auf der Website www.youtube.com/@PlasCredInc und www.plascred.com . IM NAMEN DES VORSTANDS Troy Lupul - President & CEO Kontaktdaten Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: PlasCred Circular Innovations Inc.

Troy Lupul

+1 587-430-3004 - E-Mail: IR@plascred.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen, Leistungen oder Errungenschaften beziehen, die nach den Annahmen oder Erwartungen von PlasCred in Zukunft (ganz oder teilweise) eintreten können oder werden, sollten als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet werden. Häufig, aber nicht immer, erkennt man zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "plant", "erwartet", "geht davon aus", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus", "glaubt" oder Abwandlungen davon (einschließlich negativer Abwandlungen); oder an Aussagen, die in der Zukunftsform formuliert sind oder darauf hinweisen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen oder erzielt werden bzw. eintreten oder geschehen "können", "könnten", "würden", "vielleicht werden" oder "werden" (oder andere Abwandlungen davon). Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf das Metaverse und den Wachstumsplan des Unternehmens. PlasCred hält diese Annahmen zwar auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen. Dennoch könnten sie sich als falsch erweisen. Leser:innen sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden, insbesondere Risiken der allgemeinen Wirtschaftslage, negativer Ereignisse in der Branche und künftiger Entwicklungen in Gesetzgebung, bei Steuern und Vorschriften. Bitte beachten Sie, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Weitere Risiken sind in öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt, wie unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com veröffentlicht. Beachten Sie ferner auch, dass Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Garantie dafür gibt, dass die ihnen zugrunde liegenden Pläne, Absichten oder Erwartungen auch tatsächlich eintreten. Auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich die Informationen als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen abweichen. Weitere Informationen zu den Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die zu wesentlichen Abweichungen zwischen den erwarteten Chancen und tatsächlichen Ergebnissen führen könnten, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen von Plascred Circular Innovations Inc., die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Sie spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich später noch ändern. PlasCred Circular Innovations lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben. Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/196077 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/196077

