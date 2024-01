Krypto mit Potenzial: Sind das die besten Kryptowährungen für 2024?

Der Kryptomarkt ist wieder im Aufschwung. Nach einer Durststrecke zum Jahreswechsel wurde in den letzten Stunden die 43.000 Dollar Marke bei Bitcoin wieder überschritten, wovon auch die meisten Altcoins profitieren. In den Top 20 der größten Coins nach Marktkapitalisierung wurden allein in den letzten 24 Stunden Gewinne von bis zu 8 % (Polkadot) erzielt. Dabei könnte man natürlich sagen, dass die "besten Kryptowährungen" die sind, die sich einen Platz unter den Top 20 gesichert haben. Für Investoren, die erst jetzt einsteigen, bringt das aber relativ wenig, dass diese Coin vor Jahren explodiert sind und heute Milliarden Wert sind. Anleger wollen wissen, mit welchen Coins sie eventuell die größtmöglichen Renditen erzielen könnten und hier kommen täglich Kryptowährungen auf den Markt, die die Rendite, die bei Bitcoin und Co. jetzt noch möglich ist, weit übertreffen. Die folgenden drei Coins scheinen ideal positioniert zu sein, um Renditen zwischen 1.500 und 2.000 % einzubringen, wodurch sie die Top Coins heuer übertreffen dürften.

eTukTuk ($TUK)

Der Umweltschutz ist nicht nur ein Thema, das früher oder später jeden betrifft, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht zu einem vielversprechenden Geschäftszweig geworden. Photovoltaik-Firmen schießen wie Pilze aus dem Boden, Häuser werden klimaneutral und der Verkehr wird elektrifiziert. Einige fragen sich allerdings, warum man hierzulande alles auf einmal machen will, während Entwicklungsländer deutlich niedrigere Standards haben und somit wesentlich mehr CO2 ausstoßen. Genau hier setzt eTukTuk an. Hier entsteht ein Projekt, das TukTuks, die einen höheren C02-Ausstoß als PKWs verursachen, elektrifizieren und gleichzeitig eine smarte Ladeinfrastruktur schaffen will. Dort, wo es am dringendsten nötig ist.

Allein in Sri Lanka sind mehr als 1,2 Millionen TukTuks auf den Straßen, wovon ein Teil schon bald elektrifiziert werden könnte. Der $TUK-Token soll dabei eine zentrale Rolle spielen und ermöglicht auch denen die Zahlung an den Ladesäulen, die keinen Zugang zu einem Bankkonto haben. Auch für diejenigen, die deswegen noch lange nicht auf ein eTukTuk umsteigen werden, soll es schon bald eine eigene App geben, die Verkehrsrouten optimieren und zur Vermeidung von Staus beitragen soll, um so den CO2-Ausstoß ebenfalls zu senken.

($TUK-Presale - Quelle: etuktuk-Website)

Der $TUK-Token ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, was für Investoren bedeutet, dass sie hier noch die Möglichkeit haben, zum frühestmöglichen Zeitpunkt in ein Projekt zu investieren, das das Potenzial hat, sich langfristig durchzusetzen. Gelingt das, könnte der $TUK-Token schon bald eine massive Kurssteigerung hinlegen, da das Projekt durch den aktuellen Presale noch relativ niedrig bewertet ist. Schon während des Vorverkaufs werden mehrere Preiserhöhungen durchgeführt, was für frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bedeutet, der nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

Meme Kombat ($MK)

Die höchsten Renditen in kurzer Zeit sind am Kryptomarkt wohl mit Meme Coins möglich. Zwar ist hier das Risiko natürlich deutlich höher, da die Token ohne realen Nutzen auf den Markt kommen und oft extrem schnelllebig sind, allerdings können hier eben auch innerhalb weniger Tage Renditen von zehntausenden Prozent erzielt werden. Im Fall von PEPE und BONK sogar noch deutlich mehr. Mit Meme Kombat ($MK) kommt nicht nur ein weiterer Meme Coin auf den Markt, sondern auch eine Battle-Arena, in der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Kämpfen gegeneinander antreten. Ein Konzept, bei dem der Hype fast schon vorprogrammiert sein dürfte.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Durch die Idee, die erfolgreichsten Coins in Battles gegeneinander antreten zu lassen, können die Communities der unterschiedlichsten Krypto-Projekte auf der Meme Kombat Plattform landen, wodurch diese schnell an Popularität gewinnen dürfte. Der $MK-Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei der Presale endet, sobald die 10 Millionen Dollar Marke erreicht wurde, was wohl nicht mehr lange dauern dürfte, da $MK bereits auf 8 Millionen Dollar zusteuert.

(Meme Kombat Token-Vorverkauf - Quelle: Meme Kombat)

Das Timing der ersten Battle-Saison könnte für Anleger kaum besser gewählt sein. Die ersten Kämpfe starten, sobald der Vorverkauf endet, wodurch die Bekanntheit der Plattform schnell wachsen dürfte und die Nachfrage nach $MK-Token nach dem Listing an den Kryptobörsen sprunghaft ansteigen kann, was zu einer Kursexplosion unmittelbar nach dem Handelsstart führen könnte.

SPONGE V2 ($SPONGEV2)

Man kann schwer über Meme Coins berichten, ohne dabei SPONGE zu erwähnen. Der Token hat im letzten Jahr überzeugt, indem er innerhalb weniger Tage eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar erreicht hat, wodurch frühe Käufer ihr Kapital verhundertfachen konnten. Nun bringt dasselbe Team mit $SPONGEV2 einen Nachfolger auf den Markt. Nicht oft hat man die Gelegenheit, beim Kauf eines Meme Coins schon vorher zu wissen, dass die Entwickler bereits Erfahrung darin haben, einen Meme Coin auf 100 Millionen Dollar zu pushen. Beim neuen $SPONGEV2 ist allerdings genau das der Fall, weshalb hier einer der erfolgreichsten Token in diesem Jahr gelauncht werden könnte.

(SPONGE V1 Meilensteine - Quelle: Sponge-Website)

Um den neuen $SPONGEV2 von Anfang an zu erhalten, haben diejenigen, die bereits den Vorgänger besitzen, die Möglichkeit, diesen auf der Website in den Staking Pool einzubringen und erhalten dafür bereits einen Rendite in Form der neuen $SPONGEV2. Die jeweilige APY (jährliche Rendite) variiert dabei mit der Größe des Staking Pools und ist auf der Website einsehbar.

Wer noch keine SPONGE-Token besitzt, kann direkt über das Widget auf der Website welche kaufen und erhält dafür als Bonus beim Launch dieselbe Menge $SPONGEV2, während die ursprünglich gekauften V1 Token automatisch in den Staking Pool übergehen und eine Rendite in Form der neuen V2-Token einbringen. Wer also noch vor dem Launch von $SPONGEV2 den V1-Token auf der Website kauft, kann davon doppelt profitieren.

