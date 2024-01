Ali Masarwah vergleicht die gängigen Marktszenarien konservativer Fonds mit der realen Situation und ihren tatsächlichen Engagements. 29. Januar 2024. FRANKFURT (envestor). Anlegerinnen und Anleger in Deutschland gelten als risikoscheu, und angesichts der über 2,5 Billionen Euro, das sind 2.500 Milliarden Euro, die Privatleute in bar und Sichteinlagen halten, muss an der Vermutung etwas dran sein. Entsprechend reden Vermögensverwalter dem deutschen Michel nach dem Mund, in der Hoffnung, dass er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...