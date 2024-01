FAST BREAK, die Trading-Strategie, die nicht lange fackelt. Testen Sie Stefan Klotters Börsendienst jetzt mit 30 Prozent Rabatt: Nur bis 31. Januar! http://tinyurl.com/mr2h8ux9 Vor den richtungsweisenden Earnings nimmt sich Charttechnikexperte Stefan Klotter im Wochenausblick die Charts der Magnificient Seven vor. Während bei Meta und Nvidia die Indikatoren bereits auf überkauft gesprungen sind, blinkt die Ampel beim kriselnden Autobauer Tesla bereits rot: Überverkauft! Bei welchem der glorreichen Sieben er bereits Short geht, verrät Klotter ebenfalls im Wochenausblick. Außerdem: Warum es für Trader so wichtig ist, die Stops nachzuziehen und Gewinne mitzunehmen, und warum der Energiesektor wieder spannende Optionen für Anleger bietet. Wachsende Spannungen im Nahen Osten könnten dem Ölpreis weiteren Auftrieb verleihen. Gilt das auch für die Kurse von Exxon und Co. - Das und mehr im Wochenausblick